عاجل.. انتشال جثة غريق بـ«بدلة وكرافتة» في قصر النيل

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودها، لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية، غارقا في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بكشف هوية المتوفى، وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على غريق في مياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب غريق في العقد الرابع من العمر، ويرتدي بدله وكرافتة وحذاء، كما تبين عدم حمل أي مستندات تدل على هويته أو أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.

وقال مصدر أمني، إن العثور على الجثة بكامل ملابسها، وعدم وجود ايه مستندات تشير إلى الهوية، يرجّح أن تكون الوفاه جنائية.

وأضاف المصدر، أن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي، بالتوازي مع جهوده للتوصل لأسرة المتوفى.