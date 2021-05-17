بعد مشاركة الرئيس بمؤتمر فرنسا.. مصر والسودان تاريخ طويل من التعاون

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكد خلال كلمته، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، لتحقيق الاستقرار والتنمية، التي يستحقها الشعب السوداني.

كذلك دعا الرئيس، جميع شركاء السودان، لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية، في إطار أولوياتها الوطنية.

التبادل التجاري بين مصر والسودان

على مدار التعاون التاريخي بين البلدين، كانت العلاقات التجارية متميزة في كل مراحلها، عام 2019 شهد ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 674.5 مليون دولار، وذلك مقارنة بعام 2018 والتي كانت فيه 610.9 ملايين دولار، ما يعني أنها زادت نحو 10.4%، بينما كان حجم التبادل التجاري في عام 2017 113.9 مليون دولار.

العديد من الإحصاءات، توضح أن الميزان التجاري بين مصر والسودان، حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

الصادرات المصرية إلى السودان، تمثِّل نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم، والتي تُعد المنتجات البلاستيكية من أهم بنودها في عام 2019، فبلغت نحو 81.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 6.1 %، بينما صادرات مصر إلى السودان نحو 4% من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.

الاتفاقات التجارية بين مصر والسودان

اتفاقية «الكوميسا»: تتم حاليًّا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين، وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» في 29 يونيو عام 1998، وتم البَدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير عام 1999، ووقعت عليها 9 دول هم: مصر، السودان، كينيا، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، ومدغشقر.

اتفاقية التجارة الحرة العربية: أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير 1997، تسعي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقًا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية، وبلغ عدد الدول التي انضمت إليها حتى الآن 17 دولة عربية، من بينهم مصر والسودان.

في عام 2018، جرى توقيع 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم في دورتها الثانية، كما شهد العام نفسه عقد مجلس الأعمال المصري السوداني أول اجتماعاته لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

الاستثمارات بين البلدين

ارتفاعًا ملحوظا شهدته الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين، حتى وصلت في 2018/2019 1.9 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 300 ألف دولار عام 2017/2018، بنسبة ارتفاع بلغت 53.3%، ولكنه شهد انخفاضًا مقارنة بالعام المالي 2014 / 2015 بنسبة 13.6%، واستمرت الاستثمارات بين البلدين في التحسن، ففي العام المالي 2019/2020 بلغت خلال الربع الثاني ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار.

مشروعات مصرية عديدة شيدت في السودان، والتي بلغت نحو 229 مشروعًا خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2013، وذلك برأس مال بلغ نحو 10.8 مليارات دولار، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة.