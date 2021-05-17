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مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة لن يتم قبل الخميس

كتب:

سحر المكاوى
09:23 م | الإثنين 17 مايو 2021
غزة

غزة

أفاد مسؤول إسرائيلي، بأن وقف إطلاق النار في غزة لن يتم قبل يوم الخميس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، إنّ الجمعية ستعقد جلسة عامة يوم الخميس، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وستعقد الجلسة العامة في قاعة الجمعية العامة بمبنى الأمم المتحدة، وسيكون هناك مناقشات حول البند 37 بخصوص الوضع في الشرق الأوسط والبند 38 بخصوص القضية الفلسطينية، كجزء من الدورة الخامسة والسبعين للجمعية.

وبين بوزكير، أنّ الجلسة ستكون مفتوحة وستبث بشكل مباشر عبر تقنية UN WebTV.

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