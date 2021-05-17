خناقة بين ياسمين عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين: «ماليش في التلقيح»

أثارت الفنانة رانيا محمود ياسين، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد اتهامها من المتابعات، بمُساندتها شقيقها الكاتب عمرو محمود ياسين، في خلافه القائم مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إذ جاء ذلك تحت عنوان «خناقة بين ياسمين عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين».

ونشرت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، إلا أنها تلقت تعليقًا من إحدى المتابعات، حول «خناقة بين ياسمين عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين»، إذ قالت لها: «صباح الورد.. مبروك على المسلسل كنت عايزة أسالك على حاجة.. كان فيه مذيعة عربية، اتكلمت عن خلاف أستاذ عمرو وياسمين عبدالعزيز، وقالت إنك كتبتِ كلام تلقيح على ياسمين وحش عشان خلافه مع أستاذ عمرو.. هل دي صح».

وردت رانيا محمود ياسين، قائلة: «بقولك حبيتي أنا لا بلقح علي حد ولا ليّا في تلقيح.. أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون.. دي حاجة معروفة عني، إني مش بخاف لكن أعرف حدودي كويس».

وتابعت رانيا محمود ياسين، قائلة: «أنا لما بكتب حاجة على صفحتي، بيقي رأيي الخاص والله لو البوست ده جه على مقاس حد يبقي دي مشكلته مش مشكلتي.. وأنا ماليش دعوة بخلافات مسلسل اللي ملوش كبير.. عمرو ياسين كاتب كبير له ️رؤيته اللي الناس كتير جدًا بتحترمها هو يرد على نفسه.. أنا لا أتدخل في شغله أنا في شغلي فقط.. تحياتي».

يذكر أنّ مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.