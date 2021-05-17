عاجل.. حريق في دار أيتام بطنطا.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء

نشب حريق داخل دار أيتام بجمعية تحسين الصحة، بمنطقة المعرض في مدينة طنطا، ودفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن نشوب حريق في دار الأيتام بجمعية تحسين الصحة الكائنة في حي ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بـ3 سيارات للسيطرة على النيران، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف، وجار السيطرة على النيران.