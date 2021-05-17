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مصرع والدة برلماني في حريق منزله بشبين القناطر

إصابة شخصين والحماية المدنية تسيطر على النيران

كتب:

حسن صالح
01:36 م | الإثنين 17 مايو 2021
حريق

حريق

شهدت قرية «القشيش»، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر حريق هائل اندلع فى منزل نائب برلماني، ما أسفر عن وفاة والدة النائب وأصابة اثنين أخرين.

وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

 تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدينة يفيد باندلاع حريق فى منزل نائب برلماني.

انتقل على الفور المحاسب خالد العرفى رئيس المدينة والمهندس علاء حسنى نائب رئيس المدينة و4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وبالمعاينة تبين أن الحريق شب فى منزل النائب المكون من 6 طوابق وتقيم أسرته فى الطابقين الأول والثانى حيث اشتعلت فيهما النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ جميع أفراد الأسرة وتوفيت والدة النائب وتدعى «س.أ.خ»، 67 عاما نتيجة الاختناق من الدخان كما أصيب شخصان باختناق وتم إسعافهما.

تم نقل الجثة على المستشفى فيما تم السيطرة على السنة اللهب وتبين أن النائب لم يكون موجود فى المنزل وقت وقوع الحريق وأنه كان فى مهمة عمل بالقاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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