بسعر مليون و192 ألف جنيه.. أرخص سيارة بورش في مصر

تحتل السيارات ذات العلامات الفاخرة من المصنع الألماني مكانة داخل السوق المحلية المصرية، ومن ضمن تلك العلامات الفاخرة للسيارات الفارهة «بورش» والتي تقدم داخل السوق المحلية العديد من الطرز المختلفة في فئاتها السعرية والإمكانيات والتجهيزات، ومن ضمن الأرخص سعرًا في القائمة طراز «ماكان» 2020، وخلال السطور التالية رصد للقائمة السعرية والمواصفات ومنها:

- تتوافر السيارة بفئتين الأولى بسعر مليون و192 ألف جنيه، وتعد الأقل سعرًا في قائمة العلامة الألمانية داخل السوق المحلية.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 252 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 370 نيوتن/متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4697 مم طول، و1923 مم عرض، و1624 مم ارتفاع)، و2807 مم طول قاعدة العجلات.

-تستهلك متوسط 9 لترات لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100) كم/ساعة في غضون 6.7 ثانية.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 227 كم/ساعة.

-تأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها (وسائد هوائية، وستائر جانبية أمامية وخلفية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام التنبيه عند الانحراف عن المسار).

جدير بالذكر أن شركة «بورش» الألمانية تخطط لبناء مصنع خاص بها لإنتاج خلايا البطاريات، حيث قال أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع صحيفة، حسبما ذكرته نقلته وكالة بلومبرج للأنباء: «إن شركة صناعة السيارات الرياضية ترغب في بناء مصنعها الخاص لإنتاج خلايا البطارية للسيارات الكهربائية، فهي تقنية أساسية لصناعة السيارات الألمانية، ويجب أن نمتلكها أيضا في بلدنا»، وأوضح أنه سيتم بناء مصنع خلايا البطاريات في توبنجن، بولاية بادن فورتمبيرج، مقر بورش.