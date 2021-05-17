«هنا ولد الزعيم وهذا لقبه».. «الوطن» في مسقط رأس عادل إمام بالدقهلية

81 عاما مرت على ميلاد الزعيم الفنان عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعد الزعيم من الفانين أصحاب بسمة واضحة خلال مشواره الفني، سواء بأعماله الوطنية الخالدة أو الكوميدية، التي لا تمل منها كلما شاهدتها.

ويحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم بعيد ميلاده الـ81، وحرصت «الوطن» على تهنئته بطريقتها الخاصة، وهي الاحتفال مع أقاربه في قرية شها بمركز المنصورة، المولود فيها الزعيم وتربى فيها قبل سفره للقاهرة، والتقت كاميرا «الوطن» مع أقاربه الذين حكوا عن كل تفاصيل حياته، وزيارته لهم.

«عائلة بخريني» هي عائلة الزعيم عادل إمام في قرية شها بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي ولد فيها الفنان عادل إمام في 17 مايو عام 1940، وغادرها مع أسرته وهو صغير، إلا أن الأوقات القليلة التي رآه فيه أقاربه بالقرية أو في بيته بالقاهرة، ما زالوا يتذكرونها ويتحاكونها ويقصونها لأولادهم، منهم من لم يره في حياته، لزيارته المعدودة للقرية، لانشغاله الدائم، لكن تظل صلة الدم موجودة ويفتخرون أنه من عائلة «بخبريني».

«الوطن» في مسقط رأس الزعيم عادل إمام

انتقلت «الوطن» إلى مسقط رأس الزعيم عادل إمام، في قرية شها مركز المنصورة، والذي يعرفه كل أهالي القرية ويعرفون عائلته ومنزل عائلته، وبمجرد السؤال عن أقارب الفنان عادل إمام يتوجهون مباشرة إلى منزل الحاج محمود علي بخريني، والذي يقيم به، والذي أكد أن في هذا المكان عاش «إمام بخريني» عم الزعيم عادل إمام.

وقال محمود بخريني، «إننا كنا متواصلين من خلال عمي محمد مع الزعيم عادل إمام حتى توفى عمي، وإلا أن انشغال الزعيم الدائم جعله ينقطع عن القرية، ونكون مبسوطين وسعداء عندما نراها في التلفزيون ونتابع أفلامه ومسلسلاته، ونتمنى له أن يكون دائما في أفضل حال، فهو من لحمنا ودمنا».

لقب عائلة الفنان عادل إمام «بخريني»

وعن لقب «بخريني» أكد أن هذا هو اسم العائلة، ولو حد نادى على الزعيم به يعرف أنه من قرية شها، فهو لقب العائلة المتعارف عليه في القرية، وهو مولود في شها، ونتمنى أن يكون في سعادة هو وأولاده، ويظل هذا المكان شاهدا على العصر.

وأضاف «محمود» أننا في عيد ميلاده الـ81، نقول له: «إننا أبناء عمه نفتخر به ونتمنى له السعادة في عيد ميلاده، وكل من أراد أن يرى مسقط رأسه، يأتي إلى هذا المكان، وأتمني له كل خير وأن نرى الابتسامة دائما على وجهه».

وأكد محمود بخريني أن هذا البيت هو مسقط رأسه، وخرج من القرية، وهو صغير واتجه إلى التمثيل وكمل كفاحه، وأتمنى له كل خير، وهذه هي رسالة أوجهها للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده .