العمل مستمر.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركز لقاح كورونا

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي» تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، خاصةً أيام العطلات الرسمية، ومتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد مراحل إعطاء لقاح كورونا للمواطنين

وشهد وكيل وزارة الصحة فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة بعد التأكد من تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، وحضر مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح، وشدد على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

موقع وزارة الصحة لتسجيل المواطنين لأخذ اللقاح

ودعا الدكتور سعد مكي جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg، مؤكداً أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيراً لهم وحرصاً على راحتهم، وذلك بناءً على تعليمات وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن التطعيم آمن وبالمجان، داعياً جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

ومن جهة أخرى، أعلنت محافظة الدقهلية المرحلة الرابعة للتوسع في مراكز إعطاء لقاح كورونا للمواطنين بالمحافظة، وذلك بزيادة عدد مراكز التطعيم باللقاح، لتصل إلى 25 مركزاً بنطاق الدقهلية، وذلك نظراً لزيادة أعداد المواطنين، وحرصاً على راحتهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن لقاح فيروس كورونا، وإعطائه للمواطنين بنطاق المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.