تفاصيل وفاة عميد دار علوم الفيوم الأسبق بعد 15 يوما من وفاة ابنه

لم يتمكن عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم من تحمل الصدمة، ولم يصدق عقله أو قلبه ما حدث، ورفض أن يعيش في تلك الحياة بعد رحيل ابنه الوحيد الذي جاء له بعد طول انتظار وكان السند له ولبناته الأربع، تذكر كل لحظة عاشها برفقة نجله الوحيد حتى تخرّج من كلية الشرطة عام 2017، ثم بدأ رحلة العمل، إلى أنّ علّق «ثلاث نجوم» وأصبح نقيبًا، وبدلًا من أن يفرح بحضور زفافه فوجئ بخبر وفاته منذ 15 يومًا دون أن يحتضنه أو يراه أو يودعه، لتسبب الصدمة في وفاته فورًا، ليلحق بابنه ويدفن معه في قبره بعد مرور 15 يومًا على وفاته.

وفاة عميد كلية دار علوم الفيوم الأسبق

سيطرت حالة من الحزن على أساتذة وطلاب كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، عقب سماعهم نبأ وفاة الدكتور خليل عبدالعال الأستاذ بالكلية والعميد الأسبق لها، فور سماعه نبأ وفاة نجله النقيب «مصطفى خليل» معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في عمله منذ 15 يومًا، وعدم إخبار أسرته له خوفًا عليه من الصدمة، بسبب حالته الصحية السيئة إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، بعد مدة عزل له ولزوجته بالمستشفى دامت شهرًا.

ابنه أدخله مستشفى العزل ثم فارق الحياة

وكان عميد كلية العلوم الأسبق، أصيب بفيروس «كورونا» في منتصف أبريل الماضي هو وزوجته، وحينما تدهورت حالتهما قام نجلهما النقيب «مصطفى» بإدخالهما إلى مستشفى العزل، وعقب دخولهما المستشفى بثلاثة أيام، توفى ابنه خلال عمله في مكتبه بقسم شرطة كرداسة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

لم يعرف بوفاة ابنه ولم يحضر دفنه وعزاءه

وشعرت أسرة الدكتور خليل بالخوف عليه في حالة معرفته الخبر، في ظل مرضه وتدهور حالته الصحية، خاصة وأنّ النقيب مصطفى كان الابن الوحيد له على أربع بنات، هن «ليلي وناهد ومها وأمل»، فأخفت بناته خبر وفاة شقيقه، وجرى دفنه واستقبال العزاء فيه دون إخبار والدهم أو والدتهم خوفًا عليهما من الصدمة.

وفاة الدكتور خليل فور معرفة نبأ وفاة ابنه الوحيد

وعندما علم الدكتور خليل بوفاة نجله وعدم تمكنه من توديعه وحضور مراسم دفنه وعزاءه، أصيب بصدمة تسببت في وفاته على الفور، ليلحق بابنه بعد وفاته بأسبوعين، فيما أصيبت بناته الأربع بصدمة لفقدهم والدهم وشقيقهم الوحيد في 15 يومًا، بالإضافة إلى خوفهم على والدتهم التي لا تزال في حالة خطيرة بمستشفى العزل.

جامعة الفيوم تنعى وفاة عميد دار العلوم الأسبق

ونعى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور خليل عبد العال الأستاذ بقسم النحو والصرف والعروض، عميد كلية دار العلوم الأسبق، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.