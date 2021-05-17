تنسيقية الأحزاب: القيادة المصرية أعادت لمصر هيبتها في الوطن العربي

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، المتحدث باسم التنسيقية في المجلس، إنه تشرف بإلقاء بيان للتعليق على الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف «نجاتي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الإثنين، أن البيان ركز على مجموعة من الرسائل من بينها أن ما يحدث في إسرائيل هو اعتداء من جانب قوات احتلال على أصحاب الأرض الأصليين الفلسطينيين، مؤكدا أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية يزيد من الإيمان بعدالة القضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والمتحدث باسم التنسيقية في المجلس، إلى أنه يثمن الجهود المصرية التي كانت منذ اللحظات الأولى من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وتوالت هذه الجهود بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تقديم الدعم الغذائي والطبي واستقبال الجرحى في مستشفيات مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، المتحدث باسم التنسيقية في المجلس، أنه كان هناك وفد أمني مصري رفيع المستوى دائما التنقل بين إسرائيل وغزة لتحقيق التهدئة، مبينا أن كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن في اجتماع افتراضي كانت مهمة جدا، للتأكيد على أن مصر تريد الوصول إلى الحل السلمي للقضية الفلسطينية، بدلا من الدخول الدائم في دائرة مفرغة من العنف لأن المدنيين هم من يدفعون ثمن استخدام قوات الاحتلال الغاشمة أسلحة ضدهم وهم لا يملكون إلا الحجارة، مؤكدا أن القيادة المصرية التي أعادت إلى مصر هيبتها في الوطن العربي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، المتحدث باسم التنسيقية في المجلس، إلى أنه يتوجه بالشكر إلى القيادة المصرية التي أعادت إلى مصر هيبتها في الوطن العربي وأثبتت للجميع أنها كلمة السر لحل أي أزمة في الوطن العربي.