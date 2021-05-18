«آمن وإجراءات سهلة».. «الوطن» ترصد تلقي المواطنين لقاح كورونا ببورسعيد

عايشت «الوطن» يوم تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا فى مركز صحة المسنين بحى المناخ ببورسعيد وإشاداتهم بالإجراءات الاحترازية المشددة وتسهيل إجراءات تلقى لقاح كورونا.

قال عماد عبد المقصود موظف، إنه سعيد بما شاهده اليوم فى المركز من تعاون ودعم للعاملين به لتلقى لقاح كورونا حيث لم أجد إجراءات مطولة أو عراقيل كما نسمع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه قام بتسجيل لقاح كورونا عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وبعد أيام جاءته رسالة بالتوجه إلى المركز.

وقالت الحاجة فاطمة خليل، إنها فوجئت باستقبال رائع بداية من مسؤول الأمن وأدرج المسؤول اسمها بالكشوف الرسمية ثم توجيهها لفحصها «ضغط وسكر» وإذا كان هناك أمراض مزمنة وبعد التأكد من سلامتى وجهونى إلى غرفة التطعيم وأضافت أن الطبيبة هدأتنى لأنى كنت خائفة مؤكدة لى إنى لن أشعر بأى تعب وأن اللقاح آمن وليس له أعراض جانبية، وبعد الانتهاء أعطونى كارت متابعة مدون به تاريخ الجرعة الثانية.

وقال محمد الفيل إنه سجل بالأمس وفوجئ بالرسالة بعد ساعات تطالبه بالتوجه إلى مركز صحة المسنين، وجاء اليوم لتلقي اللقاح، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير اللقاح للمصريين مجانا، مؤكدا أنه أب لكل المصريين، كما قدم الشكر لوزارة الصحة والمسؤولين ببورسعيد الذين سهلوا إجراءات تلقي لقاح كورونا ويتعاونون من المواطنين ويدعمونهم طبيا.

وأضاف أن التسجيل وتلقي اللقاح واجب على كل المصريين للانتهاء من وباء كورونا الذى حصد آلاف المصريين وأن الرئيس السيسي وفره لنا حتى ينقذنا من شره وإذا كان اليوم قدر لنا أن نأخذ اللقاح باختيارنا فغدا لازما علينا تلقيه للحماية من الموت.

وأكدت نهى عبده أنها تلقت اللقاح في المرة الأولى وجاءت بعد 21 يوما لتلقي الجرعة الثانية ولم تتعرض لأي مضاعفات، مشيرة إلى أنه آمن وأن الأطباء بالمركز أخضعوني لكشف طبى قبل تلقى الجرعتين للتأكد من سلامتى.

وقال دكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن عدد من تلقوا اللقاح في بورسعيد 13 ألفا و700 مواطن، مضيفا أنه ورد للدولة المصرية مليون و700 ألف جرعة في 48 ساعة ماضية وأن مصر تستعد لإنتاج 2 مليون جرعة في القريب العاجل ويجب على المواطنين التقديم على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح بوزارة الصحة وعند تلقيهم رسالة بموعد اللقاح عليهم الذهاب لمراكز تقديم اللقاح.

وأوضح أنه يوجد 4 مراكز لتلقى اللقاح ببورسعيد وسوف يضاف مركز خامس خلال 48 ساعة قادمة بحى العرب، مشيرا إلى أن هناك خطة لتدشين عدد من المراكز الجديدة للقضاء على قوائم الانتظار لراغبى تلقى اللقاح.

وأكد أن مراكز تلقى اللقاح بالمحافظة تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال أبو هاشم إن أنواع اللقاحات كلها آمنة ويتم تحديد النوع حسب حالة المواطن وقابليته له حيث يتم دخوله على عيادة الفحص بالمركز ليقابل الطبيب وقياس العلامات الحيوية له وتاريخه المرضى للوقوف على إذا ما كان مناسبا أن يتلقى اللقاح أم يتم تأجيل الجرعة.

وأشار أبو هاشم إلى أنه بعد الانتهاء من تلك العملية ينتقل إلى غرفة تلقى اللقاح ثم يظل تحت الملاحظة فى عيادة ما بعد التلقى وهناك عيادة موجودة لحجز أى مريض تظهر عليه أعراض جانبية من الفيروس.

وقال إن تحديد موعد تلقى الجرعة الثانية حسب حالة المواطن إما بعد ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر ويستبعد المصابين بفيروس كورونا حتى تماثلهم الشفاء بعد ثلاثة أشهر حتى يكتسبوا أجساما مضادة مناعية.

وأضاف أن وزارة الصحة قدمت تسهيلات للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتقليل الوقت منها إلغاء رفع بعض التقارير الطبية والمستندات على الموقع خلال التسجيل.

وأعلن أبو هاشم أن فريقا من وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة التواصل المجتمعى والإدارة المركزية للإعلام بالوزارة ومديرية الصحة قادوا حملة نظمتها الوزارة بهدف نشر الوعى الصحى والتثقيفى بين المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستهدفت أماكن التجمعات منها الكنائس والمساجد والكافتريات تم خلالها توعية المواطنين بكيفية ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والمحافظة على التبعاد الإجاماعى لمجابهة كورونا خاصة وأن بورسعيد مقصد للسياحة الداخلية لعدد كبير من المواطنين

وأوضح دكتور أحمد جابر مدير مركز صحة مركز المسنين أنه تم تطعيم 130 مواطن اليوم بعد أن تم الكشف عليهم بقياس الضغط والنبض ويتابع الحالة المرضية لهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو نزلات بردوأشاد جابر بوعى المواطنين فى أهمية تلقى اللقاح ويستمع لتساؤلاتهم والإجابة عليها كما إنه لم يرصد أى شكوى من طول الإنتظار بالمركز وأكد على إتخاذ الإجراءات الإحترازية وتجاوب المواطنين على الإلتزام بها خاصة إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى.

دكتورة فاطمة أبو السعود مسؤول بمديرية الصحة والمشرف على المركز أكدت أن دورها متابعة ورصد وتذليل أى عقبات تواجه متلقى اللقاح وأشارت إلى أنها رصدت إقبال جيد وأن التسجيل وتلقى اللقاح يتم خلال دقائق وبشكل طبيعى.

وأوضحت دكتورة بسمة مرسى صيدلى أول ومسؤل مكافحة العدوى بمركز صحة المسنين أن الجرعات بالمركز كافية للمواطنين وتم إستقبال جرعات أخرى خلال عيد الفطر المبارك تحسبا للزيادة فى أعداد المسجلين على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة مشيرة إلى أن العمل مستمر فى المركز خلال الإجازاتكما أن اللقاح الموجود فى المركز هو سينوفارم الصينى ولم يسجل أى أعراض جانبية لمتلقى اللقاح

السيد عبد الحميد مدير إدارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الشؤون الصحية رصد خوف البعض قبل تلقيهم اللقاح ويطمئنهم ثم يتواصلوا معه بعد تلقى اللقاح بأيام ويطمئنوه أنه لا يوجد أعراض جانبية وخوفنا كان لا محل له.

أسماء سعيد مسؤولة تسجيل المواطنين لتلقى اللقاح بالمركز قالت إنها توعى المواطنين بضرورة تلقى اللقاح لأنه إذا تعرضنا لكورونا فستكون مثل نزلات البرد غير مميتة وحثت اسرتها ومعارفها بضرورة التسجيل ولم ترصد أى مضاعفات للقاح فى محيط معارفها ولا بالمركر.