تطعيم العاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم بلقاح كورونا «صور»

انتهت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، من تطعيم العاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بلقاح فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لتنشيط حركة السياحة تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأعلن مرعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد مرعي في تصريح صحفي، أن تطعيم العاملين في مطارات الغردقة ومرسى علم، في إطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

كانت أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر الانتهاء من تطعيم عدد 37565 من العاملين بالقطاع السياحى من منتجعات وقرى سياحية ومراكز غوص ومراكب سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وتم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تجهيز فرق طبية متحركة متخصصة ومدربة بالمرور على المنشآت السياحية بجميع أنحاء المحافظة وتطعيم العاملين بها وتيسير الإجراءات للتسجيل والتطعيم.

جاء ذلك في ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.