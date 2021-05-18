عاجل.. «السيادة» السوداني يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء

قبل مجلس «السيادة» السوداني، في إجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري مساء س الاثنين، استقالة النائب العام تاج السر الحبر، وأعفى رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير من منصبها.

وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، إن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

وأضاف سليمان، أنه وفقاً لإختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء «سونا».

واشار سليمان، إلى أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الإنتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية: «يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام».

وفي سياق آخر، دعت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في «أبيي» في السودان، إلى نزع فتيل التوترات في المنطقة، ‏عقب الهجوم الذي وقع في قرية دونجوب وقتل فيه 11 شخصاً.

وأكدت البعثة الأممية، أن هذا الهجوم ‏يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات بين القبائل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي سياق آخر، حصل السودان على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار في السودان الذي انعقد، أمس الاثنين، بالعاصمة الفرنسية «باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية، وأعلنت فرنسا إلغاء كافة ديونها الثنائية على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما قدمت قرضا تجسيريا «قرض مرحلي» بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

وأعلنت النرويج، عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار، دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية، فيما أكدت السعودية المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار.

«البنك الدولي» يخصص 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة

من جانبه، خصص البنك الدولي، 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر الـ10 المقبلة، فيما قدم «بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي» 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.

وأبدت كل من الولايات المتحدة و⁧السويد‬⁩ وإيطاليا‬⁩ استعدادها لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.