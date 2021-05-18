«الموت فيه خيار وفقوس».. تفاصيل آخر مداخلة للفنانة نادية العراقية

عرض برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم الفضائية، آخر مكالمة هاتفية للفنانة الراحلة نادية العراقية، والتي تحدثت فيها عن الموت وأنه يوجد «خيار وفقوس» لدى وسائل الإعلام في التعامل مع وفاة الفنانين.

وقالت نادية العراقية في المداخلة: «بيقولوا الدنيا فيها خيار وفقوس، لكن حتى الموت فيه خيار وفقوس!! ده ظلم، يعني لما يكتبوا عن الراحل يوسف شعبان عندما توفي، وتوفيت في نفس الوقت الفنانة أحلام الجريتلي، ولم يكتب عنها أحد، رغم أنها قدمت للفن 35 سنة من عمرها، وشغلها كان مكثف جدا، وهي الأم والزوجة والأخت، وأنا مش بتكلم على العزاء، ولا الفيسبوك، اللي عايز ينعي ينعي، واللي عايز يعزي يعزي».

وأضافت: «أنا عايزة أقول إن الفنانة أحلام كان ليها مواقف معايا، وكانت تتميز بتواضع الدنيا والآخرة، وبسيطة جدا، وتسأل على الصغير والكبير، وحتى في اللوكيشن يكون معها طعام وفاكهة توزع للناس طوال الوقت».

وتابعت: «الأمر لا يتعلق فقط بالفنانة أحلام، ولكن نفس الأمر تكرر مع الفنان يوسف عيد، رغم أنه توفي لم يكتب عنه أحد لأنه توفي مع نجم كبير، ونفس الأمر حدث مع الفنانة ثريا إبراهيم التي توفيت تزامنا مع الفنانة فاتن حمامة.. أنتوا بتعزوا أم السوبر ستار لو ماتت، ولا تعزوا الفنان!!»

كان أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية، أعلن مساء الأحد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب الظروف الحالية، وكتب أدهم في منشور له «انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء على مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».

وتابع «وإنا لله وإنا إليه راجعون، آسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاح راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».