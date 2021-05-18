طبيب بالهند يوجه نصيحة لكبح جماح كورونا

قال الدكتور وليد بيكلي، استشاري طب الأسرة في نيودلهي، إن هناك تحسنا ملحوظا في عدد الإصابات، وانخفضت أعداد الإصابات من 400 ألف حالة في اليوم إلى 280 ألفًا، لافتا إلى أن عدد الوفيات يستمر ما بين 3800 حالة إلى 4000 حالة خلال هذه الأيام، لأنه نتيجة للإصابات المرتفعة خلال الأيام الماضية، موجها نصيحة إلى مصر قائلا: «إذا أردتم كبح جماح كورونا عليكم السير في طريقين، الأول هو الإجراءات الاحترازية، والثاني هي التلقيح والتطعيم، حتى الوصول إلى مناعة القطيع».

وأضاف «بيكلي»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مسألة إلقاء الجثث في الأنهار، هو معتقد ديني، وكما يوجد في بعض الدول العربية ما زالوا يغسلون المرضى المتوفين بكورونا رغم خطر ذلك.

وتابع استشاري طب الأسرة في نيودلهي، أن الهنود لديهم أنهار مقدسة ولذلك يلقون فيها جثث المتوفين، ولكن الحكومة تلاحق من يفعلون ذلك، وتمنعهم.

ولفت إلى أن الهند تصنع لقاحين يستخدمان في تلقيح المواطنين وهما لقاح أسترازينكا، والآخر إنتاج محلي، وحاليا تسعى الهند لتصنيع اللقاح الروسي «سبوتنيك»، مشددا على أن الهند تسعى لكبح جماح فيروس كورونا من خلال تثبيت الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأيضا تلقيح المواطنين.

وأشار إلى أن العمليات اللوجيستية لاستيعاب المصابين أمر صعب، ولكن حاليا الوضع أفضل بكثير مما كان عليه حيث كان هناك ضغطا كثيرا على المستشفيات.

إلى ذلك، أعلنت الهند، يوم الاثنين، عن نجاحها في التوصل إلى أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد، وأصدر وزيرا الدفاع راجنات سينج، والصحة هارش فاردان، قراراً مشتركاً ببدء إنتاج الدفعة الأولى من العقار المعروف باسم DG-2.

وأشاد وزير الدفاع بجهود منظمة البحث والتطوير الدفاعية، لتطوير عقار 2-DG لعلاج فيروس كورونا، كما هنأ وزير الدفاع رئيس المنظمة، الدكتور جي ساتيش ريدي، والعلماء والأطباء المشاركين في صنع الدواء.