السفير الفلسطيني: مصر تقود جهودا مخلصة وصادقة لوقف العدوان الإسرائيلي

قال سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، السفير دياب اللوح، إن المشهد في فلسطين دامٍ، والمجازر دموية وبشعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وما زالت مستمرة، وحصيلة الشهداء والجرحى في ارتفاع.

وأضاف «اللوح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تدمير المباني والمساكن على المواطنين ما زال مستمرا، وحجم الخراب والدمار في غزة لا يوصف، ويمكن القول إن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، وهذا تطلب جهدا غير عادي من السلطات المصرية، ومصر مشكورة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقود جهودا دبلوماسية مخلصة وصادقة لوقف العدوان.

وأعرب السفير الفلسطيني، عن أمله في أن تستجيب إسرائيل للجهود المصرية والعربية والدولية، لوقف جرائمها البشعة والدموية ضد المواطنين في غزة، والوضع هناك كارثي ومأساوي، وعلى شافة حافة انهيار، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي، وانهيار في الخدمات.

كان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قال إنه نظرًا لاستشعار مصر لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب وإيمانًا منا بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صياغة الأمن والسلم الإقليميين فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى وعبر الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن توجه مصر يأتي من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم وتمهيدًا لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول إلى حل جذري للقضية الأساس بدلًا من الارتكان للوضع الهش الحالي الذي لا يُنتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر يدفع ثمنها الأبرياء.