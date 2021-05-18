أرخص سيارة يابانية في السوق المحلي بسعر 123 ألف جنيه

انتشرت في السوق المصري مجموعة من السيارات اليابانية من موديلات عامي 2020 و2021، تتميز بانخفاض أسعارها نسبياً، حيث يبدأ سعر السيارة من نوع «سوزوكي»، من 123 ألف جنيه، وتُعد أرخص سيارة يابانية في السوق المصري، حيث تتوفر أسعار السيارات سوزوكي لعام 2021، وتستعرض «الوطن» أبرز هذه الموديلات، وأبرز مواصفاتها خلال السطور التالية:

وقامت ماركة سوزوكي بعرض موديلات مختلفة في السوق المصرية خلال العام الجاري، منها طراز «سوزوكي ألتو»، الذي يطرح منه فئة وحيدة هي مانيوال 2020، العاملة بمحرك بقوة 800 سي سي، ويبلغ سعرها في مصر 123900 جنيه، بحسب مواقع رسمية.

السيارة الثانية «سوزوكي إس بريسو»، الذي تطرح منه فئة وحيدة هي مانيوال/ فول أوبشن 2021، العاملة بمحرك بقوة 1000 سي سي، ويبلغ سعرها في السوق المصري 146900 جنيه، ويعتمد عليها الشباب من الجنسين.

السيارة الثالثة «سوزوكي سويفت ديزاير»، الذي تطرح منه ثلاث فئات، الفئة الافتتاحية هي مانيوال 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، ويبلغ سعرها في مصر 170 ألف جنيه.

وفئة أتوماتيك/ HIGHLINE 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتُباع في مصر بسعر 206500 جنيه، وفئة أتوماتيك/ TOP LINE 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، ويبلغ سعرها في مصر 214500 جنيه.

السيارة الرابعة «سوزوكي سويفت»، الذي تطرح منه فئتين، الفئة الافتتاحية هي أتوماتيك 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتُباع في مصر بسعر 209500 جنيه، والفئة الثانية A/T / FULL OPTION 2021، العاملة بمحرك بقوة 1200 سي سي، ويبلغ سعرها في مصر 218500 جنيه.

وشهد سوق السيارات في مصر، خلال الفترة الماضية، موجات ارتفاع وانخفاض بنسب متقاربة، بسبب عمليات الإغلاق في عدد من الدول، نتيجة انتشار جائحة كورونا، مما أدى إلى ركود في سوق السيارات الجديدة والمستعملة، إلا أنه وبسبب إجازات الصيف، شهد سوق السيارات المستعملة زيادة في الأسعار بما يقرب من 5 آلاف جنيه في السيارة الواحدة.