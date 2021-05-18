الأرصاد: طقس حار نهارا ونشاط للرياح واضطراب البحر الأحمر (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يسود البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ البحر المتوسط سيكون من خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 33 19

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 31 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 17

مطروح 25 18

السلوم 30 17

سيوة 31 16

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 33 19

العريش 26 19

رفح 26 18

رأس سدر 34 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 31 21

كاترين 31 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

إدفو 39 24

أبو سمبل 37 23

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25