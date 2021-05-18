تحرير 4 محاضر لخرق مواعيد الغلق ومصادرة 60 شيشة في الإسماعيلية

وشن حي ثالث بالإسماعيلية حملة مكبرة، أمس، بمعاونة شرطة المرافق و قوة من قسم شرطة ثالث في حضور نائب رئيس مجلس المدينة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الإحترازية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمود الصوري، رئيس الحي إن الحملة صادرت 60 شيشة من المقاهي المخالفةوحررت 4 محاضر لخرق مواعيد الغلق، كما راجعت تراخيص 3 محال وحررت محضرين بيئة إلى جانب مراجعة تراخيص بعض معارض السيارات المخالفة وتشميع معرض لعدم وجود ترخيص.

وأضاف رئيس حي ثالث أن الحملات مستمرة بشكل يومي لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الإحترازية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت حملة استهدفت نادي المنتزه بحي الشيخ زايد أول أمس في الإسماعيلية بعد شكاوى الأهالي من تقديم القائمين عليه الشيشة لرواده، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر لخرق مواعيد الغلق وتشميع 3 معارض سيارات ومصادرة 15 شيشة وتحرير 3 محاضر إشغال والتحفظ علي كمية من الأدوات والمعدات المخالفة.

يذكر أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية صباحاً ومساءا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق.