14 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 24 ساعة

سجّلت "أسعار الذهب" في محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، 18 مايو ارتفاعا بقيمة 14 جنيها خلال 24 ساعة، ليباع عيار 24 بـ942 جنيها مقابل 928 جنيها أمس.

وشهد سعر الذهب أمس ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات وذلك بعدما حقق صعودا ملحوظا نتيجة لانخفاض الدولار، الذي تربطهما علاقة عكسية، مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها.

وبيع عيار 24 بنحو 942 مقابل 928 جنيها، وسجل 21 بنحو 828 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 706 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و598 جنيها، فيما بلغ الأوقية 29 ألفا و312 جنيها.

وكانت محلات الصاغة قد حققت خلال فترة عيد الفطر بـ 25% من المبيعات مدعومة بزيادة الطلب على شراء "الشبكة" وخاتم الخطوبة.

وتتغير أسعار الذهب بشكل لحظي كل عدة دقائق يتغير السعر في البورصات العالمية نتيجة الشراء للمعدن الأصفر من جانب المستثمرين.

وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية، إن الذهب سيستمر في الصعود خلال الفترة القادمة مدعوما بتفشى مرض كورونا والاضطرابات السياسية وكلها عوامل أدت الى ارتفاع سعر الأوقية، لتتجاوز 1843 دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ1865 دولار.

واعتبر رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، هذه الزيادة بالمعقولة، لافتا إلى أن أي انخفاض يحدث وبصورة مفاجأة في سعر المعدن الأصفر غير مؤثر على الاستثمار في الذهب حتى لو تجاوز الانخفاض 170 دولار للأوقية.

وأشار إلى معاناة الأسواق من الركود، في حين أن أسواق الذهب قد انتعشت خلال أيام عيد الفطر بنسبة 25%، بالمقارنة بالأيام الماضية .

ولكنه وصف هذا التحرك بالمبيعات بالقليل، بالمقارتة بالعام الماضي. وأضاف رئيس شعبة الذهب فى تصريحات لـ"الوطن"، أن السعر المحلي للذهب يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأي حركة في سعر أوقية الذهب عالميا يؤثر على الذهب في مصر، حيث تحرك الذهب في حدود 20 إلى 40 دولار خلال الأسبوعين الماضيين وهو النطاق الذي تتحرك فيه الأوقية حاليا.

وكشف عن أن الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الأصفر يرجع إلى مضاربات تجار الذهب عالمياً، وارتفاع سعر الاوقية والاضطرابات السياسية وتفشي فيروس كورونا.

ورصد "واصفي" حالة سوق الذهب، بأن الركود سيد الموقف وتراجع الاستثمار لارتفاع الأسعار.