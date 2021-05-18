إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية في المهد بقرى المحلة

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز و مدينة المحلة، من إيقاف 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، اليوم، بمساحة 2 قيراط و 11 سهم ومخالفات بناء على مساحة 85 متر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة و مشرفى القطاعات و رؤساء الوحدات المحلية، كما أزالت المدينة حالة تعدٍ بنمرة البصل علي الأرض الزراعية علي مساحة واحد قيراط وثمانية أسهم .

حملات للتصدي للبناء المخالف في المهد

كما تمكنت الوحدة المحلية بالهياتم من فك شدة خشبيه دور ثان بمساحه 60 متر مربع وشدة خشبية دور أرضى بمساحة 25 مترا مربعا بقرية الأبشيط داخل الحيز العمرانى وتمت إزالة كلية لحالة تعدٍ بالبنوان عبارة عن سور على مساحة 1 قيراط خارج الحيز العمراني بعزبة صقر بقرية سيدي حمود وتم تنفيذ قرار إزالة بالوحده المحليه لقرية ميت الليث هاشم حتى سطح الارض.

حملات مكبره للتصدي للظاهرة التعدي علي ضفاف نهر النيل بالغربية

وفي سياق متصل، أزالت الأجهزة التنفيذية 439 حالة تعدٍ على نهر النيل ضمن المرحلة الثانية من الموجة 17 لإزالة التعديات الصارخة على ضفتي نهر النيل والتي بدأت منذ 17 أبريل 2021.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.