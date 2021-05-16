«أشرف» من بائع لممثل بـ«أحمد نوتردام»: رامز اختارلي اسم «خميس الجربوع»

سنوات عديدة عمل خلالها كبائع فضيات وعطور في شارع المعز بمنطقة الحسين والغورية في القاهرة الفاطمية، مهنة وجد عليها أباءه وأجداده، الجميع هناك يعرفه، خارجيًا هو بائع محبوب، أما بداخله فيخفي حبه للفن، الذي تمنى أن يمارسه يومًا ما، وهو ما كان يستبعده بسبب ملامحه التي وصفها بأنها غير وسيمة، ولم يكن يعلم أنها ستكون سر دخوله عالم الفن حتى لو بأدوار بسيطة «كومبارس».

الفنان أشرف غزال، صاحب الملامح المميزة، والذي يعيش فترة فنية مميزة لم تمر على حياته من قبل، بعد مشاركته في فيلم «أحمد نوتردام»، من خلال دور رجل محب للنساء، في إطار كوميدي، أثار إعجاب العديد من الجمهور الذي شاهد الفيلم.

ويتحدث «أشرف» لـ«الوطن» عن الدور قائلًا إنه للمرة الأولى يظهر في دور ويتحدث أمام الكاميرا، بعد أن ظل سنوات يظهر كـ«كومبارس صامت»، ولكن أتاح له رامز جلال تلك المرة فرصة الظهور للمرة الأولى كشخص له اسم ودور، بعد أن شارك في مسلسل «اللعبة» موسم رمضان المنقضي في دور حرامي، «كنت بسرق بس مش بتكلم»، فضلا عن بعض الإعلانات.

وأضاف «أشرف» أنه يظهر خلال الفيلم بشخصية «خميس الجربوع»، وسر تسميته بذلك الاسم يعود للفنان رامز جلال نفسه الذي أصر على ذلك الاسم، «هو قالي لازم اسمك يبقى مميز عشان يضحك الناس ويبقى تريند بعد كده، يعني بيعمل لمصلحتي وأنا طبعا وافقت وكنت مبسوط».

وأكد «أشرف» أنه تعاون مع الفناة شيماء سيف، ودارت بينهما كواليس كوميدية خلال تصوير العمل، بعد أن خطفهما أحد رجال الأعمال لأغراض لها علاقة بقصة الفيلم، «المشهد المفروض إننا كنا مربوطين وهنتقتل، لاقيتها بتبصلي وبتقولي لف وشك يا عم أشرف أنا خايفة منك، وأنا ضحكت وقولتلها متهزريش عشان نعرف نكمل المشهد».

وأكد أن قصة الفيلم تتحدث عن «أحمد» رامز جلال، صحفي الحوادث الذي يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد وفير من السيدات ومحاولة الأمن البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، «خالد الصاوي بيخطفني عشان يقتلني بعد ما الناس افتكروني أنا السفاح».

وتدور بعد ذلك القصة حول بحث السفاح عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة «أحدب نوتردام»، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

فيلم «أحمد نوتردام»، فهو بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.