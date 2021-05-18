بينهم رضيع.. إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص، بينهم رضيع، فى حادثى سير، اليوم، أحدها بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، والثانى بين سيارتين «ملاكى وميكروباص»، بمدخل قرية دارين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بعد مجلس مدينة الفتح دائرة المركز ووقوع مصابين..

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي قيادة إسلام جمال خلف البداري، ودراجة نارية بدون لوحات، وأسفر عن الحادث إصابة كل من «مصطفى جاد صبره حسين، 30 سنة، وهويدا رزق 27 سنة، تم نقلهما لمستشفى الإيمان العام، وكذا إصابة «يوسف فرج جاد، عامين»، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، جميعهم من قرية الحمام بمركز أبنوب، وتم التحفظ على السيارة والسائق وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية دارين ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ونجم عن الحادث إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.