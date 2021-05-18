رسالة مؤثرة من نجل نادية العراقية: «مكنتش عارف إن الفراق صعب قوى كده»

عبر أدهم محروس نجل الفنانة نادية العراقية، عن حزنه الشديد بعد وفاة والدته منذ أيام إثر إصابتها بفيروس كورونا، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة الفنانة.

وكتب نجل نادية العراقية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أنا راضي بحكمتك يارب العالمين وراضي بقضاءك و أنت عارف إني بحبك وعمري مهزعل منك ابدا و بحمدك انك مقويني عشان إخواتي و ابويا وانا قوي دايما بوجودك ياالله» .

وأضاف: «بس أنا مكنتش عارف إن الفراق صعب أوي كده !، أنا مش مصدق كل اللي حصل، ومش عارف اعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا !، مش مصدق إن ماما كده خلاص !؟، مش مصدق إني مش هشوفها ولاهسمع صوتها ولا هحس بأيديها علي رأسي تاني».

وتابع: «يارب دي هي كانت مصدر قوتي في الدنيا، دي كانت الطيبة والضحكة والرزق و الفرحة والطبطبة والحنية و الثقافة و الذوق، دي كانت الدنيا يارب !، أنا مش مصدق أن أخر شيله شيلتها لأمي كانت لقبرها ! ».

وطالب أدهم محروس كل أصدقائه ومتابعيه بالدعاء لوالدته: « يارب ارحمها عشان انت عارف ان قلبها ابيض و بتحبك، ارحمها عشان أنت عارف أن عمرها مقصرت مع حد، وعمرها مقصرت معايا بالعكس انا اللي قصرت معاها، بحبك يا ماميتو، هكمل حياتي عشان دي سنه الحياه وعشان وعدتك اني هنجح في حياتي، هتفضلي عايشة في قلبي».

وفاة نادية العراقية

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، صباح الأحد الماضي، بعد صراع لنحو أسبوعين مع فيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية قبل الوفاة، حيث ظلت لفترة في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، وكان أبنائها الثلاثة أدهم ومي ونيللي، دائمين مناشدة جمهورها بالدعاء لها عبر «فيسبوك».