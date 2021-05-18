القصة الكاملة لخلاف محمد شاهين وحمو بيكا بسبب «قلبي شايل وجع»

لازالت أصداء الخلاف بين المطرب محمد شاهين ومغني المهرجانات حمو بيكا مستمرة، خاصة بين متابعي الفنانين عبر صفحتيهما بـ«فيسبوك»، وهو ما بدأ بعد طرح «بيكا» أغنية جمعته بـ«شاهين» دون علم الأخير، وبخلاف اتفاقهما سويا، وهو ما تفاعل معه الجمهور كل بحسب وجهة نظره، بين مدافع ومهاجم.

القصة الكاملة لأزمة محمد شاهين وحمو بيكا

بداية القصة كشف عنها محمد شاهين، حيث كتب عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إنه طرح أغنية تجمعهما سويا بدون الرجوع إليه، تحت عنوان «قلبي شايل وجع»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

محمد شاهين عن حمو بيكا: اللي عمله غدر

وأضاف، «أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولتله إزاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

واستكمل شاهين حديثه قائلا: «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».

حمو بيكا يدافع عن نفسه ويرد على محمد شاهين

من جانبه، قال مغني المهرجانات حمو بيكا، عن حقيقة خلافه مع المطرب محمد شاهين، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع، بتاعتي أنا، واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لإني قبل ما أنام كنت عامل لايف، إني مأجل شغلي بالكامل، تضامنا مع إخوتنا في بلدنا التاني فلسطين».

وأضاف حمو بيكا، «الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسئولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي».