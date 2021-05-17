حمو بيكا يرد على محمد شاهين: «الأغنية اترفعت وأنا نايم»

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حقيقة خلافه مع الفنان محمد شاهين، بعد طرح أغنية تجمعهما سويا، بعنوان «قلبي شايل وجع»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، مساء الاثنين.

وكتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع، بتاعتي أنا، واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لإني قبل ما أنام كنت عامل لايف، إني مأجل شغلي بالكامل، تضامنا مع إخوتنا في بلدنا التاني فلسطين».

وتابع: «الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسئولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي».

كان شاهين، أطلق أغنية بعنوان «عم الاتكيت» منذ عدة أسابيع، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج محمد عبدالنبي.

وتقول كلمات الأغنية:

عم الإتيكيت

بحبك.. بحبك

أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت

وأكتر من حب روميو يا حبيبى

بقى لچوليت تعرف بحبك ليه

يا حبيبى وقد إيه.. يا حبيبى

وقد إيه قد البحر وسمكاته

قد موبايلي ورناته

قد القلب ودقاته

بحبك أنا.. قد الشعر وكلماته

قد الدش و قنواته قد الأب وخنقاته

قد نجوم السما..

«عم الإتيكيت» دلوعة البيت

وجماله ديناميت ميت فُل عليه.