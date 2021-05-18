قلبي شايل وجع.. تفاصيل أزمة حمو بيكا ومحمد شاهين

نشبت أزمة كبيرة بين مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والمطرب الشاب محمد شاهين، وذلك بعد طرح أغنية تجمعهما سويا، بعنوان «قلبي شايل وجع»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، مساء الإثنين.

ونشر «شاهين»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أنا مش بتاع لايف وأتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولتله ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

وأضاف: «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، أتفاجئ النهارده بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».

ومن جانبه، كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حقيقة خلافه مع الفنان محمد شاهين، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع بتاعتي أنا واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لأني قبل ما أنام كنت عامل لايف إني مأجل شغلي بالكامل تضامناً مع إخواتنا في بلدنا التانية فلسطين».

وتابع: «الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي».