ارتفاع عدد مصابي حادث إنقلاب «توك توك» ببني سويف إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد المصابين في حادث إنقلاب «توك توك»، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الزراعي الرابط بين مدينة إهناسيا وقرية قاي أمام مدخل قرية الأمراء ببني سويف، إلى 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك»، بالطريق الزراعي الرابط بين مدينة إهناسيا وقرية قاي أمام مدخل قرية الأمراء، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع أثاره.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وتبين أن المصابين هم: «ربيع محمد عبد السلام، 28 سنة، مقيم قرية السعادنه، سائق، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وأحمد عبد التواب محمد، 15 سنة، مقيم قرية السعادنه، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد عابدين محمد، 14 سنة، مقيم قرية السعادنه، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن».

كما أصيب كل من«عبد الرحمن علي محمد، 11 سنة، طالب، مقيم قرية السعادنه، مصاب جرح قطعي بالرأس حوالى 10 سم، وأحمد عادل سليمان، 13 سنة، مقيم قرية السعادنه، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وعبد الرحمن شحاته عبد الله، 15 سنة، مقيم قرية السعادنه، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، عبد الله شحاته عبدالله، 14 سنة، مقيم قرية السعادنه، مصاب جرح بالرأس».

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.