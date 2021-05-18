«تاج الدين»: 65% من مصابي كورونا بالرعاية المركزة فوق 60 عاما

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، إنه مع مرور الوقت يكون هناك نوعا من التوعية والتعريف بلقاح كورونا، وبدأ الكثير من الفئات البحث عن التطعيم، مع الوضع بالاعتبار أن مصر بلد شابة وأن عدد المصريين أقل من 40 سنة ضخم جدا، وعدد المصريين ممن تخطت أعمارهم 60 سنة لا يزيدوا عن 8.2% من عدد السكان، موضحا أن الدولة تبحث عن تطعيم الكوادر الطبية في المقام الأول، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر من 60 عاما، خاصة أن كبار السن هي فئة هامة للغاية، فمعظم حالات الرعاية المركزة التي تحتاج للتنفس الصناعي منهم، أكثر من 60 عاما، حيث يزيدوا عن 60% و65% من إجمالي الحالات.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه حسام حداد وجومانا ماهر، أن هذه الفئات هي المستهدفة، والدولة المصرية تسعى منذ وقت طويل لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، كما طمأن المواطنين بأن حوالي 2 مليون مواطن تم تطعيمهم ولم يتم رصد أي أعراض تقلق من التطعيمات بمصر، ولذلك يجب أن يتشجع الجميع على التلقيح بلقاح كورونا.

وطمأن «تاج الدين» المواطنين على نتائج اللقاحات الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع في مصر، متوقعا زيادة أعداد متلقي اللقاحات بمصر.

وشدد عوض تاج الدين على أن تصنيع اللقاحات بمصر أمر استراتيجي هام جدا، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بهذا الأمر شخصيا، وكافة الحكومة المصرية.