تاج الدين: تصنيع لقاح كورونا بمصر أمر استراتيجي ومهم (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، أنّ تصنيع لقاح كورونا بمصر أمر مهم واستراتيجي بالنسبة لمصر: «في حاجات مبتتحسبش أرباحي منها أد ايه وهكسب منها أد إيه، وازمة فيروس كورونا غيرت وجهة العالم كله سياسيا واجتماعيا وصحيا، لازم يكون في دعم قوي واعتماد على النفس»، موضحا أنّ ما يواجهه العالم حاليا ونعاني منه جزئيا، أنّ الدول المنتجة للقاحات والأمصال استحوذت على القدر الأعظم منها وغطت نفسها جيدا، وحتى مؤسسة كوفاكس العالمية المنوط بها توفير اللقحات لديها 250 مليون جرعة ناقصة كان عليها أن توفرها، وكون تصنيع مصر للقاح وتوطينها لصناعة اللقاح هو أمر بمنتهى الأهمية، خصوصا وأنّ لدينا مراكز لتصنيع اللقاحات، وكان هناك حديث عن الإفراج عن طريقة تصنيع اللقاح».

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ دولة الهند تمر حاليا بكارثة، وهي التي كانت من أكبر منتجي اللقحات بالعالم حيث كانت من خطتها إنتاج ملياري جرعة تطعيم خلال 2021، ولكن الهند الآن تمر بمشكلة ولديها سلالة جديدة تبحث لها عن تطعيم جديد، ولذلك كل هذا يستدعي توطين صناعة اللقاح بمصر، وهو أمر بمنتهى الأهمية.

وشدد تاج الدين على أنّ مصر تسعى لتوفير اللقاحات بالكميات اللازمة التي نحتاجها لتطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين، والنقطة الثانية لتصنيع اللقاحات والفائض يتم تصديره التي تعاني ومنها دول أفريقيا.