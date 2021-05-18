عيد الأضحى 2021.. تعرف على أول أيامه وآخر موعد للذبح

ما أن ينتهي عيد الفطر المبارك حتى يبدأ البحث عن موعد عيد الأضحى 2021 الذي يليه ويرتبط بطقوس دينية عدة كالنحر وصيام وقفة عرفات وغيرها من الاحتفالات، وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حدد يوم 20 يوليو المقبل والذي من المقرر أن يوافق يوم ثلاثاء موعد أول أيام عيد الأضحى 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية حيث يكون يوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا، ما يساعد على تحديد أول أيام عيد الأضحى 2021 وآخر موعد للذبح.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والعالم

جدير بالذكر موعد عيد الأضحى 2021 يكون موحدت على مختلف الدول العربية والإسلامية، لارتباطه بشهر ذو الحجة وموسم الحج الإسلامي..

أول أيام عيد الأضحى 2021.. وآخر موعد للذبح

أما عن آخر موعد للذبح في عيد الأضحى المبارك فان الوقت المحدد شرعًا هو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبالتالي تكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، ويفضل أن تكون بداية وقت الذبح بعد صلاة العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنة).

من تجب عليه الأضحية في عيد الأضحى 2021

لتحديد من عليه الأضحية اختلفت آراء الفقهاءبين السنة المؤكدة والوجوب حيث ذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن الأضحية سنة، مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين، وذهب أبوحنيفة إلى وجوبها ويروى ذلك عن مالك، وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا". وفي الحديث بيان مشروعية الأضحية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالي (فصل لربك وانحر)، قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم المراد: صلاة العيد ونحر الأضحية. ولا شك في عموم الآية لكل صلاة وكل ذبح، والمسلم مأمور بأن يخلصهما لله تعالى.