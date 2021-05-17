عيد الأضحى 2021.. باقي 63 يوما

يبحث الملايين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها عبر المواقع البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة عن موعد عيد الأضحى 2021، وهو ما كشفه الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل 2021، سيكون أول أيام عيد الأضحى 2021 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، مشيرا إلى أنّ موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والدول الإسلامية والعربية موحد، لارتباطه بمناسك الحج الأعظم.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والدول العربية.. البحوث الفلكية يوضح

وأضاف الأستاذ بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن»، أنّ موعد عيد الأضحى 2021 سيتم تحديده بناء على تحديد غرة شهر ذي الحجة، فمن المعروف أنّ عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة من كل عام هجري، ويوم الإثنين الموافق 19 يوليو المقبل سيكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 2021، مشيرا إلى أنّه يتبقى من اليوم 63 يوما على عيد الأضحى المبارك 2021.

وفي سياق مختلف، حذّرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية حتى نهاية إجازة عيد الأضحى 2021، مشيرة إلى أنّ الفترة المقبلة تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مع الالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزلن والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، مع السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، والاهتمام بتحقيق التباعد والابتعاد عن الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية كالكافيهات والمقاهي، خاصة التي تقدّم الشيشة بالمخالفة للتعليمات، موضحة أنّ الشيشة والتدخين بأنواعه، من النواقل الرئيسية لفيروس كورونا.