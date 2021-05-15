انتعاشة سياحية بفنادق البحر الأحمر خلال أيام العيد

شهدت فنادق البحر الأحمر انتعاشة سياحية، خلال أيام العيد، وارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ورفعت عدد من فنادق الغردقة ومرسى علم، لافتة كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق السياحية، على قضاء العيد على شواطئ الغردقة ومرسى علم، َوسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشهدت مدن الغردقة ومرسى علم إجراءات أمنية مكثفة، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث رفعت مديرية أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات، خاصة المناطق السياحية بالغردقة.

وأوضح مصطفى نصار مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق استقبلت الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية من المصريين، خلال أيام العيد وسط إجراءات احترازية وأمنية ووقائية مشددة، وتبدأ الإجراءات الاحترازية منذ وصول النزلاء على أبواب الفنادق بقياس درجات الحرارة وتعقيم وتطهير الحقائب والتنبيه بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة.

وأضاف أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، وصلت إلى 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، وهي النسبة التي أقرتها وزارة السياحة داخل الفنادق والقرى السياحية، بنسبة 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» تواجد أطقم وفرق طبية متخصصة، لمتابعة حالة النزلاء والعاملين بالقطاع السياحي داخل الفنادق وإجراء تحاليل فورية في حالة وجود أي تغييرات صحية.

وأشار «مرعي» إلى أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، تم تطعيمهم بلقاح كورونا المستجد، وإنعكاس ذلك على حركة السياحة والسفر، وجهود وزارة السياحة والآثار لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر بلقاح كورونا.