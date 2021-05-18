«نحو حياة أفضل».. مسابقة المركز الكاثوليكي للأفلام القصيرة

ينظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، ويمثله أحمد بن محمد الجروان، مسابقة للأفلام القصيرة، تحت عنوان «نحو حياة أفضل».

مسابقة الأفلام القصيرة لتعزيز قيم التسامح

وفي إطار توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين المركز الكاثوليكي المصري، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، قررت اللجنة المشتركة انطلاق أولى فعاليات العمل المشترك بينهما بتنظيم مسابقة للأفلام القصيرة، بهدف خلق أطر مشتركة للتعاون، وتوطيد أواصر المحبة القائمة على التعاون والسلام، وتعزيز قيم التسامح، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتبني مبادرات ومساهمات تدعم السلام والتسامح في المجتمعات، بهدف دعم المواطن وتعزيز قيم الإنسان دون تمييز.

وبحسب بيان صادر عن المركز الكاثوليكي المصري، برئاسة الأب بطرس دانيال، يتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مقدمة من المجلس العالمي للتسامح والسلام.

مواعيد وشروط التقدم لمسابقة أفلام المركز الكاثوليكي

ويتم تقديم الأفلام للمشاركة بالمسابقة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 وحتى يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، في 2 شارع بنك مصر، المتفرع من شارع محمد فريد، بمنطقة وسط البلد، من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، عدا الجمعة والأحد والعطلات الرسمية.

ويُشترط أن يكون الفيلم المشارك في المسابقة المرتقبة، عملاً روائياً أو وثائقياً قصيراً لا تتجاوز مدّته 15 دقيقة، بما يتماشى مع شروط المسابقة، ويقام حفل الختام وإعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2021.