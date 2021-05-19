ضبط قضيتي مخدرات في حملة أمنية مكبرة بطوخ

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة في إطار حملاتها على قرية «مشتهر»، وبعض القرى بدائرة مركز شرطة طوخ لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام.

وتمكنت حملة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي أشرف عليها اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، وقادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط قضيتي مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

وضبطت الحملة بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة متهم و3 قطع سلاح أبيض ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وضبط مراقب هارب، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2118 حكما قضائيا متنوعا.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط عنصرين شديدي الخطورة من المطلوبين أمنيا من تجار المخدرات والسلاح خلال أمنية موسعة بشبرا وطوخ وبحوزتهم كيلو هيروين وشادو و10 كيلو بانجو مخدر وأسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية.

تحررت المحاضر اللازمة وأمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة وطوخ بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

تلقي اللواء حاتم حداد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بضبط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال الإتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية في شبرا الخيمة وطوخ وبحوزتهما كميات من المخدرات والسلاح.

أخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث لفحص الواقعتين.