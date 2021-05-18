غلق 470 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال يومين بالقاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملات مسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق منشأة مخالفة، تتضمن عدداً من المحال التجارية والمقاهي، على مدار يومين، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وعدم الغلق في التاسعة مساءً، وأسفرت الحملات عن تحرير 94 محضر لعدد من المقاهي التي تقوم بتقديم الشيشة لروادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وعلى مستوى الأحياء بمختلف أنحاء القاهرة، فقد حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضراً، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضراً، وأحياء المنطقة الغربية 21 محضراً، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضراً.

نسبة إشغال المطاعم والمقاهي لا تتعدى 50%

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الحملات مستمرة بأحياء القاهرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع، وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط، حرصاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد «عبد العال» على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز نسبة الإشغال 50% في المطاعم والكافيهات، مع التزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتشديد على التباعد الاجتماعي، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب، مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه، وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

غلق المقاهي المخالفة

وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فوري له بالغلق لمدة شهر، ومصادرة الشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه، وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تطبيق المقاهي والكافيهات والمحال لكل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً، بموجب الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لحماية صحة وسلامة المواطنين.