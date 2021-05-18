عدد إجازات عيد الأضحى 2021.. بشرى سارة تنتظر المصريين

من أكثر ما يهم مختلف المواطنين هو التعرف على الإجازات الرسمية وتحديدا خلال الأعياد الفطر والأضحى نظرا لأنهم الأكثر عددا في أيام الراحات، وتعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك هي الأكثر في عدد الأيام والأقرب حاليا، لذا توضح «الوطن» إلى مختلف المصريين عدد إجازات عيد الأضحى 2021.

موعد عيد الأضحى 2021 في 20 يوليو المقبل

نحو شهرين متبقيين فقط على عيد الأضحى المبارك، والذي ينتظر الجميع أول أيامه في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالتواريخ.. عدد إجازات عيد الأضحى 2021

واستنادا على مختلف الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم وقفة عرفات «ليلة عيد الأضحى المبارك» هي يوم الإثنين الموافق 19 من شهر يوليو المقبل، على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى، ويستمر عيد الأضحى حتى يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر ذاته.

لذا فمن المنتظر أن يحصل الموظفين والمصريين على إجازة 6 أيام على الأقل في أسبوع العيد، بداية من الإثنين 19 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو.

البحوث الفلكية: موعد عيد الأضحى موحد على جميع الدول العربية والإسلامية

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أوضح أن موعد عيد الأضحى للعام الجاري 2021 سواء داخل مصر أو في الدول الإسلامية أو العربية فهو موحد على الجميع، وذلك نظرا لارتباطه بمناسك الحج.

وأشار المعهد إلى أن تحديد يوم عيد الأضحى يتم من خلال تحديد غرة شهر ذي الحجة، حيث إن عيد الأضحى المبارك يبدأ أول أيامه في 10 من ذي الحجة من العام الهجري.