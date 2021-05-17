التحفظ على أب خطف ابنه من طليقته في الشرقية

تحفظت الجهات المختصة على أب لحين إجراء التحقيقات اللازمة في واقعة اتهامه بخطف ابنه من طليقته أثناء توجهها إلى منزل أهلها وحدوث مشادة بينهما بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أكدت فيه استجابتها لمقطع فيديو وصور لإحدى السيدات تستغيث بأمن الشرقية بعد قيام طليقها وشقيقه بخطف نجلها عنوه والإعتداء على شقيقها فى ديرب نجم بالشرقية.

وأشار البيان إلى أن الفحص كشف أنه أثناء قيام إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالدلوف من مسكن أهليتها وبرفقتها نجلها وشقيقها من الأم، فوجئت بتواجد طليقها وشقيقه، أسفل المنزل وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقاما بأخذ الطفل داخل سيارتهما والفرار به.

وأضاف البيان: «بإستدعاء الزوجة المشار إليها أيدت ما جاء بالفحص، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وبرفته نجله وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث.

وعلى جانب آخر، قررت نيابة منيا القمح تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقة بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر الدير التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح بوفاة شاب 33 عاما كهربائي، مقيم بقرية الدير إثر صابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف على المعاش وأنه تعدى على المجني عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة ما أدى لوفاته وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.