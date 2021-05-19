مسلسلات داخل البلاتوه خلال أيام.. أبرزها «إجازة مفتوحة»

تستعد بلاتوهات التصوير، لاستقبال مسلسلات جديدة، وذلك عقب انتهاء موسم دراما رمضان وكذلك إجازة عيد الفطر، حيث يعيش الفنانون حالة من النشاط الفني، إذ يواصلون الإطلالة على الجمهور، من خلال أعمال فنية جديدة.

وترصد «الوطن»، أبرز المسلسلات المُقرر تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما صرح أبطالها مسبقًا، وهم كالتالي:-

- الحلم

يستعد الفنان محمد رياض، لخوض تجربة درامية جديدة، وذلك بعدما عُرض له مؤخرًا مسلسل «النمر»، مع الفنان محمد عادل إمام، في موسم دراما رمضان الماضي.

وقال محمد رياض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّه تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل «الحلم»، للمخرج حسني صالح، إذ أنَّه في مرحلة التحضيرات حاليًا، بشأن الشروع في التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنّ المسلسل مكون من 30 حلقة فقط، ومن المُقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، لافتًا إلى أنَّه يضم نخبة من الممثلين، منهم: نضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، زكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، معربًا عن تمنيه بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه.

إجازة مفتوحة

ومن جانبها، كشفت الفنانة لقاء الخميسي، استعدادها لتصوير مشاهدها في مسلسل «إجازة مفتوحة»، خلال الأيام المُقبلة، موضحة أنّ العمل يدور في إطار لايت اجتماعي، والمُقرر عرضه خارج السباق الدرامي الخاص بشهر رمضان المقبل.

وقالت لقاء الخميسي، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المسلسل مكوّن من 40 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وآخرين.

وأوضحت «الخميسي» أنّ المسلسل يُعالج المشكلات التي يتعرض لها الأبناء، ولا سيما في سن المراهقة، والبحث عن الفرصة الثانية وعدم الاستسلام حال فقدان الشخصية لوظيفته.

وشددت «لقاء» على أهمية تقديم الأعمال ذات القالب الاجتماعي، لما لها من أهمية شديدة، وتلقى قبولًا كبيرًا عند الجمهور، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل، واعتماد الكثير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ضد الكسر، حيث جسدت شخصية «نادين».

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها في غيبوبة بالمستشفى.