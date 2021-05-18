حملة نظافة مكبرة على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ

نظم مجلس مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للنظافة الشوارع، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل بالمدينة، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية العالمية.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن حملات النظافة تجرى يومياً من خلال فرق عمل قطاع النظافة، لرفع القمامة، وتمشيط الجزر الوسطى، ورفع تراكمات الرمال من جوانب الطرق، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة شرم الشيخ.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، إن الحملة استهدفت طريق «السلام»، وجرى خلال الحملة رش الطريق، بعد الانتهاء من أعمال كنس الأتربة الناعمة بواسطة المكنسة الآلية، وعمال ومعدات المدينة.

وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة يومياً، بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بكافة قطاعات المدينة، لتجميلها أمام المواطنين والسائحين الذين يتوافدون إليها يومياً.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى تطوير شارع السلام بطول 20 كيلو متراً، وتوسيع الطريق في الاتجاهين، كل اتجاه يتضمن 4 حارات، وإنشاء حديقة السلام الدولية على مساحة 250 ألف متر مربع، لتكون مزاراً سياحياً، وإنشاء نصب تذكاري بها على ارتفاع 30 متراً، يضم مجسماً للكرة الأرضية تحيطها أجنحة السلام.

كما جرى انارة الطريق بطول 7 كيلومترات، بأعمدة إضاءة بالطاقة الشمسية، وتتضمن عدد 450 عموداً، وتشجير وتجميل الطرق، كما يجريِ تطوير جميع الطريق بالمدينة، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويجري أيضاً تطوير الطريق الدائري، بدايةً من محطة وقود التعاون بمدخل المدينة، وحتى ميدان قسم ثاني شرم الشيخ، بطول 21 كيلومتراً، ويتضمن إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة، وعدد 6 كباري، منهم 4 فتحات دوران للخلف.