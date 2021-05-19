أضرار وشروط نظام الكيتو دايت للتخسيس

صمم نظام الكيتو الغذائي لأول مرة بواسطة راسل وايلدر في عام 1921، لعلاج حالات الصرع في الأطفال، والتي كانت لا تستجيب بشكل جيد للأدوية، وقد قلت عندهم نوبات الصرع باتباع نظام الكيتو، ولكن الآن، ذاع صيت الكيتو في علاج حالات السمنة والوزن الزائد، ما دفع الكثيرين لتطبيقه دون الرجوع لأطباء التغذية المتخصصين، ما عرض البعض لمضاعفات صحية خطيرة لعدم صلاحيته لحالتهم ولعدم خضوعهم للإشراف الطبي، الدكتور آمال صبري استشارية أمراض الأطفال والتغذية العلاجية توضح في التقرير التالي أضرار وشروط نظام الكيتو دايت.

ساعد نظام الكيتو في تحسن الحالة الصحية لكثير من المرضى، مثل مرضى النوع الثاني من داء السكري، حيث إنه أدى إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين السكري، وبالتالي تخفيض جرعات الأدوية المخفضة للسكري، كما ساهم في تقليل نسبة الدهون الثلاثية الضارة في الدم، هذا فضلاً عن قدرته في نزول الوزن بشكلٍ سريع.

وتضيف استشارية أمراض الأطفال أن فوائده ترجع إلى خفض سكر الدم وبالتالي مستوى هرمون الإنسولين بالدم والذي يسبب ارتفاعه المستمر نتيجة تناول النشويات والسكريات إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، ومن ثم يتعرض الجسم لخطر الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

تؤكد أنه توجد عدة أنواع لحمية الكيتو، تشترك جميعها في تقليل نسبة النشويات، بحيث تتراوح بين 20-50 جراما في اليوم، أي ما يعادل 5-10% في نظام غذائي 2000 سعرة حرارية بدلاً من 250- 325 جراما، وفي المقابل ترتفع نسبة الدهون إلى 70-80% والبروتين إلى 20-25%.

وأكد خبراء التغذية على خطورة اتباع حمية الكيتو بدون استشارة الأطباء المختصين، وخاصة في مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الأول والثاني، لتجنب ما يسمى بالحماض الكيتوني والذي ممكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب تلف الدماغ والكبد والكلى، نتيجةً لزيادة حموضة الدم، الناتجة عن إطلاق الأحماض الكيتونية من حرق الدهون وتخزينها في الجسم.

من أعراض الأحماض الكيتونية: الغثيان وجفاف الفم ورائحة الفم الكريهة، والبول المتكرر وصعوبة التنفس، كما يمكن أن يسبب اضطراباً وخللاً في كهربة القلب وقصوراً في الكلى لكثرة إدرار البول في المتبعين للحمية، ما يتسبب في فقدان الكثير من السوائل والمعادن المهمة، مثل الصوديوم، المغنسيوم والبوتاسيوم، كما تجعلهم يتعرضون لخطر الإصابة بالجفاف الخطير.

ويسبب النزول السريع في الوزن الإصابة بحصوات المرارة والكبد الدهني، كما يتعرض المتبعون لحمية الكيتو لنقصٍ شديدٍ في الفيتامينات والمعادن المهمة ومضادات الأكسدة والألياف، وذلك لقلة تناول الفواكه والخضروات والبقول مما يضعف مناعتهم ويعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والإمساك وكذلك تقل عندهم الكتلة العضلية لانخفاض محتوى الحمية من البروتين والنشويات بالمقارنة لمحتواها من الدهون، ما يجعلهم لا يتحملون التمارين الرياضية ويعانون من التعب والإرهاق، هذا بالإضافة إلى إصابتهم بما يسمى بـ«إنفلونزا الكيتو»، لتشابه أعراضهم مع أعراض الإنفلونزا، مثل؛ الصداع، الدوار، ألم في العضلات، الغثيان والقيء، وخاصة في البداية.

ويؤكد خبراء التغذية على إمكانية استعادة الوزن المفقود مباشرة عند العودة لتناول الكربوهيدرات، ما يجعل نظام الكيتو الغذائي، غير صالح لأن يصبح أسلوب حياة، حيث لا يفضل الاستمرار عليه إلا لبضعة أسابيع فقط، على أن يكون تحت إشراف طبي، لمتابعة الحالات المناسبة لتطبيقه بناء على الفحوصات الطبية، وتدارك أي مضاعفات في بدايتها، وبناءً على ما سبق، فإن اتباع النظام الغذائي المتوازن، مع زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، يُعَد النظام الأنسب كأسلوب حياة، لذلك يوصي العلماء بعدم اتباع الحميات الغذائية بدون استشارة الطبيب المختص، لتجنب التعرض لمضاعفاتها الخطيرة.