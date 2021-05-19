حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص على الصعيد العاطفي والعملي، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون تحري الدقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك ولقاءات مهنية وعائلية سانحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.