نقابة الزراعيين تؤيد قرار السيسي لإعادة إعمار غزة: رد على كل المشككين

تقدمت نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وجموع الزراعيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمبادرته التي تعبر عن إيمانه القومي بعروبته، ونجدته كمصري لكل عربي يتعرض لظلم أو عدوان.

وقالت نقابة المهن الزراعية في بيان لها: «ها هو رئيس مصر يرد على كل المشككين أن مصر وقت المعارك لا تتخلى عن قيمها في حماية كل عربي من عدوان غاشم أو ظلم الظالم، بل يتحرك قائدها فورا سياسيا في فرنسا، ويعلن أن مصر ترفض العدوان علي غزة وتقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتابع: «لم تكن اتفاقية السلام مع إسرائيل عائقا أمام دعم فلسطين بل حافزا لمصر العروبة أن تستكمل رسالتها القومية والعربية لمساندة العرب في كل مكان، وقد عبر الرئيس بموقفه في فرنسا عن موقف المصريين أمام العالم كله، أن مصر لن تسمح لإسرائيل بإبادة الفلسطينيين ومستشفياتها مفتوحة للعلاج وغذائنا نشاركه سويا».

واختتم البيان: «على كل عربي تكالبت عليه الأعداء أن يعرف أن مصر رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة في نجدتهم، اطمئنوا مصر معكم حماكم الله وحمى رئيس مصر وشعبها من كل سوء، عاشت مصر عزا للامة العربية وتحيا مصر».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داخل قصر الإليزيه في باريس، والتي عقدت اليوم بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.,

وأعلن الرئيس السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم فلسطين قبل أن يعود الاستقرار إلى قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة ومنطقة الشرق الأوسط.