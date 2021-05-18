الأطباء ترحب بقرارات دعم السيسي لفلسطين: هكذا مصر تتحرك دائما

أعربت نقابة أطباء مصر، عن ترحيبها بكل قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، سواء قراره الأخير الذي صدر اليوم، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، أو توجيهات سيادته السابقة بفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وقالت النقابة في بيان لها: «هكذا مصر تتحرك دائمًا وبأقصى سرعة لمساندة القضية الفلسطينية، وترحب نقابة الأطباء بكل قرارات الرئيس السيسي في دعم إعادة إعمار قطاع غزة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك اليوم في القمة الثلاثية في باريس بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وأعلن السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر لن تتخلى عن فلسطين حتى يعود الاستقرار إلى قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا إلى أن إعمار غزة لا يختلف كثيرًا عن سيناء الغالية.

ولاقت مبادرة السيسي ترحيبًا شديدًا لدى الأحزاب السياسية والنقابات خاصة أن مصر تعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة، وما زالت تسعى لحشد الموقف الإقليمي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلن مجلس النواب، تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة، وأثنى على قرار مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية، واستمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين.