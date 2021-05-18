أحمد حلاوة يكشف تفاصيل مرض هادي الجيار الذي منعه من التمثيل لعام

نجاح كبير حققه الثنائي هادى الجيار وأحمد حلاوة، خلال مسلسل «الاختيار 2» الذي شارك في السباق الرمضاني.

وكشف الفنان أحمد حلاوة أن علاقته بالفنان هادى الجيار قبل وفاته، لم تقتصر على العمل فحسب، وإنما كانا يعرفان بعضهما منذ كانا أطفالا يحلمان بالفن.

وقال حلاوة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا وهادي الجيار نشأنا في منطقة واحدة وهي منطقة الشعرية فكنا أصدقاء منذ الطفولة وكنا دائمين السؤال عن بعضنا وحزنت عند فراقه».

ولكن كانت المفاجأة أن الفنان أحمد حلاوة، كشف عن أن الفنان هادي الجيار كان يعاني من مرض منعه من التصوير حيث قال «الفنان هادي الجيار ظل لمدة عام كامل يعاني من التهاب رئوي حاد وهذا منعه تماما من أن يشارك في أي أعمال فنية أو أن يخرج من المنزل».

وتابع قائلا «مسلسل الاختيار 2 هو أول عمل يخرج الفنان هادي الجيار لتصويره بعد فترة مرضه، حيث إنه كان قد تم شفائه وبعدها على الفور عرض عليه مسلسل الاختيار 2 فوافق عليه».

يذكر أن الفنان هادي الجيار خلال أحداث مسلسل «الاختيار 2» كان يجسد دور والد الفنان أحمد مكي، وخلال الأحداث كان الفنان أحمد حلاوة هو الصديق المقرب لهم ودائم التواجد في منزلهما.

مسلسل الاختيار 2

ومسلسل الاختيار 2 هو بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشري وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وأحمد حلاوة وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.