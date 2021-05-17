ناقد فني: «الاختيار 2» حصل على 50 % من نجاحه قبل عرضه

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مسلسلات رمضان هذا العام شهدت تواجد 3 أجيال مختلفة، مشيراً إلى أن هناك دراما رمضانية تحصل على 50% من النجاح قبل عرضها، على رأسها مسلسل «الاختيار 2».

وأضاف «سعد الدين»، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أيمن، في برنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، صباح اليوم الاثنين، أن الأجيال الحالية لم تعد تهتم بالقراءة بشكلٍ أساسي، لذلك أصبحت الدراما هي السبيل الأول لتوصيل الرسالة وإدراك ما يدور حولهم من أحداث وحقائق.

وتابع أن أهم ما ميز مسلسل «الاختيار 2»، هو وجود جزء كبير للغاية من جانب الحياة الاجتماعية لرجل الشرطة، مشيراً إلى أن مسلسل «لعبة نيوتن» هو الأفضل في الإخراج، بينما المسلسل الأقل هو «نسل الأغرب»، كونه قدمه اثنان من النجوم الكبار، وأعطى صورة مغايرة عن الصعيد، حيث خرج عن الإطار الصحيح.

مسلسل «الاختيار 2»، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبد العزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبدالوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد.

و«الاختيار2» هو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور قصة الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، ويجسد الفترة التي شهدتها مصر من عام 2013 إلى 2019.