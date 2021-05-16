بسبب مشهد في «الاختيار 2».. إنجي المقدم تبكي على الهواء

دخلت الفنانة إنجي المقدم، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال استضافتها في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، بعد عرض مشهد إخبارها لصديقتها بخبر استشهاد زوجها الشهيد محمد مبروك في مسلسل «الاختيار2»، موضحة أنها تفضل كثيرًا الأدوار المتناقضة حيث تثير استفزازها.

وأضافت «المقدم»، أن الأدوار المتناقضة لها ظهرت خلال أدائها في مسلسلي «هجمة مرتدة» و«الاختيار2» في ذات الوقت، فدور نادية في «الاختيار 2» كان لامرأة زوجة ضابط شديدة الوطنية والطيبة، ودور صفية في «هجمة مرتدة» النقيض تماما لدكتورة علم نفس ماكرة وخائنة لوطنها، معربة في الوقت ذاته عن أمنيتها في تقديم شخصية شجرة الدر.

وأردفت أنها ترغب في تقديم الشخصية التاريخية «شجرة الدر»، لأنها عظيمة ولم تأخذ حقها في الدراما، ليعرف عنها الناس التي لا تفضل القراءة، ويكون هناك ثقافة بالشخصيات العظيمة، وحقبات التاريخ المختلفة، مؤكدة أن إمكانيات مصر ومقوماتها تؤلها لتقديم أعمال فنية على مستوى عالمي، لو تم إعطاء الوقت والإمكانيات والدراسة للأعمال حقها.

كما تحدثت الفنانة عن كواليس عملها مع النجم كريم عبد العزيز في مسلسل «الاختيار 2» وطريقة أداؤه وتعامله معهم، موضحة أن كريم عبد العزيز بالفعل كما يقال عنه نجم، ويؤدي الدور بسلاسة وسهولة، لدرجة أنك لا تشعر أنه يمثل، بل وتصدقه، ولكن عندما تراه على الشاشة تشعر بثقله وأن ما يفعله لا أحد يستطيع فعله، « فعلا شغله سهل ممتنع».

وأردفت أنها استفادت كثيرا من العمل أمام كريم عبدالعزيز، فهو أضاف للعمل رونقًا خاصًا، كما أن عملها من نجوم كبيرة هذا العام أسعدها كثيرا.