برلماني: مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة ترسيخ للريادة المصرية

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، تؤكد وترسخ للريادة المصرية والدور الكبير لمصر قلب العرب النابض.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له اليوم، أن المبادرة الرئاسية بمثابة تعتبر من أسمى معاني الإنسانية ورسالة للعالم أن مصر لاتنسى أشقائها بل وتدعم كل القضايا الوطنية العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة، منوها بأن الكفاءات والخبرات المصرية ستكون على موعد مع العطاء بعد التكليفات الرئاسية لإعادة إعمار ما خلفه العدوان على غزة، وسيكون هناك دور كبير للشركات المصرية في رسم الأمل والبهجة على وجه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد طارق عبد العزيز، أن الشعب المصري ونوابه خلف الرئيس السيسي داعمين لكل المجهودات المصرية التي أعادت مصر إلى مكانتها ودورها الوطني الكبير كرمانة ميزان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ودورها في الدفاع عن القضايا العربية والإنسانية الدولية.