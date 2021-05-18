«الأزهري» يثمن تخصيص الرئيس 500 مليون دولار لغزة: «الأقصى في قلوبنا»

ثمن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الازهري، في بيان له اليوم الثلاثاء، على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقياداتها ومؤسساتها لحماية الشعب الفلسطيني إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية.

وأكد الأزهري، أن الأقصى في قلوبنا، والقدس الشريف في قلوبنا، وسيظل حيا في قلوبنا حتى يعود الحق المسلوب إلى أهله من يد الإرهاب والوحشية والإجرام.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري في ختام بيانه: «اللهم احفظ المسجد الأقصى، والقدس الشريف، وفلسطين وشعبها، وعجل برفع الكرب، واقصم جبروت إسرائيل وإرهابها».

الأزهر الشريف يشيد بمبادرة الرئيس السيسي لدعم إعادة إعمار غزة

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد الأزهر الشريف، أن هذه المبادرة ترجمة حقيقية وعملية للعقيدة المصرية الراسخة بأن القضية الفلسطينية قضية المصريين والعرب والمسلمين الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الأزهر الدول العربية والإسلامية القادرة، والمجتمع الدولي؛ أفرادا ومؤسسات، للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا الظروف العصيبة هو واجب شرعي وإنساني، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرزق فلسطين الأمن والأمان، وأن ينعم على هذا البلد الشقيق وهذا الشعب المظلوم بالسكينة والاستقرار.